الدانمارك.. متنقبات على منصة لعرض الأزياء في العاصمة كوبنهاغن

بالتزامن مع بدء سريان قانون حظر النقاب في الدنمارك، استعان مصمم أزياء دنماركي ـ إيراني بعارضات يرتدين النقاب ضمن عرضه مجموعة ملابس تحمل توقيعه على إحدى منصات أسبوع كوبنهاغن للموضة.

ونقلت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، اليوم الخميس، عن المصمم رضا اعتمادي، قوله "من واجبي دعم كل النساء في ممارسة حريتهن في التعبير والاعتقاد".

وأظهر "اعتمادي" العارضات المتنقبات على منصة أسبوع كوبنهاغن للموضة، أمس (الأربعاء)، بعد أيام من بدء سريان قانون حظر النقاب.

وأضاف: "بتطبيق الحظر (على النقاب) تنتهك السلطات حقوق النساء ومبدأ الاختيار الحر الذي نحن معروفون به في العالم الغربي ونفتخر بامتلاكه".

وخلال العرض، أظهر "اعتمادي" على منصته أيضًا عارضات يرتدين الحجاب والملابس الواسعة إضافة إلى النظارات الشمسية السوداء، في شكل يشبه المتنقبات، لدعم القضية ذاتها.

كما استعان بامرأة ورجلين اثنين بملابس شرطة لتجسيد سلطة إنفاذ القانون، وإعادة الأذهان إلى التظاهرات التي اندلعت في الدنمارك الأسبوع الماضي احتجاجًا على قانون حظر النقاب.

وفي إحدى لحظات العرض، قامت المرأة التي ترتدي زي الشرطية باحتضان العارضة المتنقبة، في مشهد تمثيلي لآخر مماثل شهدته إحدى التظاهرات المناهضة للقانون، مطلع أغسطس/ آب الجاري.

ومطلع أغسطس، بدأت الدنمارك تطبيق حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، تنفيذًا للقانون الذي أقره برلمان البلاد في مايو/ أيار الماضي.

وبحسب القانون، يعاقب المخالفين بدفع غرامة مالية تتراوح بين 1000 كرونا (نحو 157 دولارًا) لأول مخالفة، و10 آلاف كرونا (ألف و552 دولار) بعد المخالفة الرابعة.

ويقدر عدد المسلمين في الدنمارك بنحو 7 بالمئة من إجمالي السكان البالغ عددهم 5.7 ملايين نسمة، وفق بيانات رسمية.

يشار أن أسبوع كوبنهاغن للموضة في الدنمارك يتم تنظيمه في فبراير/ شباط، وأغسطس/ آب من كل عام.