مقتل شخص بانفجار مصنع معدات عسكرية جنوب بريطانيا

قالت وسائل إعلام بريطانية، اليوم السبت، إن انفجارا وقع داخل مصنع للمعدات العسكرية في مدينة سالزبري جنوبي بريطانيا، أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر.

ونقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، عن الشرطة أن الانفجار وقع مساء الجمعة بمصنع للصناعات الدفاعية.

وأضافت أن الشخص المصاب نقل إلى مستشفى وهو في حالة خطرة.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الشرطة (لم تكشف عن هويته) القول: "تم احتواء الحادث ولا يوجد خطر على أشخاص آخرين".

وأضاف: "تقود الشرطة حاليا تحقيقا في معرفة سبب الحادث".

وتم إخماد الحريق بمساعدة ستة فرق إطفاء، حسب المصدر نفسه.

قالت وسائل إعلام بريطانية، اليوم السبت، إن انفجارا وقع داخل مصنع للمعدات العسكرية في مدينة سالزبري جنوبي بريطانيا، أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر.

ونقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، عن الشرطة أن الانفجار وقع مساء الجمعة بمصنع للصناعات الدفاعية.

وأضافت أن الشخص المصاب نقل إلى مستشفى وهو في حالة خطرة.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الشرطة (لم تكشف عن هويته) القول: "تم احتواء الحادث ولا يوجد خطر على أشخاص آخرين".

وأضاف: "تقود الشرطة حاليا تحقيقا في معرفة سبب الحادث".

وتم إخماد الحريق بمساعدة ستة فرق إطفاء، حسب المصدر نفسه.