10 إصابات في إطلاق نار بمدينة مانشستر البريطانية

أصيب 10 أشخاص على الأقل، اليوم الأحد، في إطلاق نار وقع عقب انتهاء كرنفال فني بمدينة مانشستر، شمالي بريطانيا.

ونقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية، عن شرطة مانشستر انّ "الإصابات تراوح بين شديدة وطفيفة، دون تسجيل أي إصابة مهددة للحياة".

وأضافت أنّ إطلاق النار وقع فجر اليوم، عند الساعة (2:30 ت.غ).

من جهته، قال ديبي دولي، مراقب بالشرطة إنهم يحاولون "تحديد مكان وقوع الحادث والمسؤول عن مثل هذا الهجوم الخطير".

ووقع إطلاق النار بالتزامن مع تصاعد جرائم الأسلحة النارية والسكاكين في بريطانيا، التي بدورها أطلقت دعوات لاتخاذ إجراءات حكومية تتوافق مع السيطرة الصارمة للدولة على استخدام الأسلحة النارية.

وحتى الساعة (9:09 ت.غ) لم تكشف الشرطة عن دوافع إطلاق النار أو ملابسات الحادث.