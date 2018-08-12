منفذ الهجوم على القنصلية التركية بأمستردام في قبضة الشرطة

أوقفت الشرطة الهولندية اليوم الأحد، شخصاً نفذ هجوماً بقنابل المولوتوف على القنصلية التركية بمدينة أمستردام الهولندية أمس السبت.

وقال القنصل التركي في أمستردام تولغا أوركون، أن الاعتداء جرى تمام الساعة 22:10 بالتوقيت المحلي.

وأضاف أوركون أن أجهزة الشرطة ألقت القبض على منفذ الهجوم في مكان يبعد عن مبنى القنصلية نحو كيلو متر واحد.

وأوضح أوركون أن منفذ الهجوم شخص يحمل الجنسية الهولندية، وهو في الـ 34 من العمر.

وفي سرده لتفاصيل الهجوم قال القنصل التركي: "منفذ العملية ألقى 3 قنابل مولوتوف مصنوعة يدوياً على مبنى القنصلية، هذا ما لاحظناه من خلال كاميرات المراقبة، فالقنبلة الأولى وقعت في حديقة القنصلية، والثانية أصابت زجاجاً بجانب المدخل الرئيسي".

وأشار أوركون أن التنظيمات الإرهابية سبق لها أن استهدفت ممثليات تركيا في الخارج، وأنّ مثل هذه الاعتداءات لن تؤثر على عزيمة الدبلوماسيين الأتراك العاملين في الخارج.