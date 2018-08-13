اندلاع حرائق جديدة في اليونان وإجلاء 500 شخص

اندلعت الحرائق من جديد في اليونان بعد أقل من شهر من موجة حرائق كانت الأسوأ في تاريخ البلاد راح ضحيتها أكثر من 90 شخصا.

فقد شهدت جزيرة إيفيا القريبة من أثينا حريقاً هائلا وتم إخلاء قريتين بسبب ذلك، بحسب ما ذكرت الحكومة أمس الأحد.

وصرح وزير الزراعة فانغيليس ابوستولو من موقع الحريق لوكالات الأنباء أن فرق مكافحة الحرائق تعمل على مكافحة الحريق طوال الليل. واضاف "تم نقل فرق من المنطقة بأكملها إلى هنا".

وقد تم إجلاء نحو 500 شخص من قريتي كونتوديسبوتي وستافروس في وقت سابق كإجراء احترازي.

هذا ويشارك في عملية مكافحة الحريق نحو 250 رجل إطفاء و62 عربة اطفاء بدعم من القوات التي تعمل في المنطقة التي تبعد نحو 92 كلم شمال أثينا، بحسب مسؤولين.

بينما قال مكتب رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس إن "رئيس الوزراء على اتصال بوزير الداخلية حول الحريق الهائل في إيفيا".