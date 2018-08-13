سيارة تقتحم بوابة مسجد في شمال فرنسا والشرطة تستبعد الدوافع الإرهابية

بشكل متعمد، اقتحمت سيارة بوابة مسجد في أحد ضواحي مدينة ليل الفرنسية، الأحد، دون وقوع إصابات وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" أنّ السائق تعمد اقتحام بوابة مسجد "الوفاق"، عند الساعة 23:45 ليل أمس بالتوقيت المحلي وكان في المسجد حوالي 200 من المصلين.

وقد أعلنت الشرطة هوية السائق قائلة إنه معروف لديها وإن عملية البحث عنه جارية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر بالشرطة إنه "سيتم التعرف على دوافع المتهم فور توقيفه واستجوابه".

غيّر أن التحقيق الذي تم إطلاقه تحت قيادة مكتب المدعي العام، لا يكشف عن "أي دوافع عنصرية" حتى الساعة (13:23 ت.غ)، حسب المصدر ذاته.

ووفقا لإحصائيات مركز "بيو" للأبحاث لعام 2016، يعيش في فرنسا حوالي 5.72 مليون مسلم ما يمثل حوالي 8.8 في المائة من إجمالي عدد السكان البالغ 66.9 ملايين نسمة.