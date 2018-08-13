طريق البلقان.. العثور على جثتي شابين سوريين في غابات كرواتيا

عثرت الشرطة الكرواتية على جثّتي مهاجرين سوريّين يعتقد أنهما تسلّلا من البوسنة إلى كرواتيا، الأحد، في غابة على بعد حوالى 90 كلم من الحدود.

وقد أعلنت الشرطة الخبر دون أن تعطي أي تفاصيل أخرى مشيرةً إلى أن التحقيق لا يزال جارياً.

وقالت سينكا ستاروفسكي المتحدثة باسم الشرطة للصحافيين إنّه "تم العثور على 12 مهاجراً بينهم اثنان متوفيان"، مضيفة أنه تم العثور عليهم في غابة مجاورة لبلدة درزنيشا صباح الأحد. وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يوتارني ليست" فإنّ المتوفيين هما رجلان وقد لقيا مصرعهما ليل السبت-الأحد بينما كانا نائمين إذ سقطت عليهما صخرة كبيرة إثر انفصالها من جرفٍ عالٍ.

وقالت صحيفة محلية على موقعها الالكتروني إن الوثائق التي كانت بحوزتهما تشير إلى أنهما سوريان ويبلغ كل منهما من العمر 24 عاماً.

ونقلت الصحيفة عن بعض سكان القرية أن رجالاً من أفراد مجموعة المهاجرين توجّهوا الى القرية السبت بحثاً عن فواكه ومحل بقالة، وقد رووا أنهم يريدون الذهاب الى مدينة ترييستي الإيطالية الواقعة على بعد 150 كلم باتجاه الشمال الغربي.

وتقدّر السلطات البوسنيّة أن نحو 4000 مهاجر ولاجئ موجودون حالياً على أراضيها خصوصاً في بلدتي بيهاتش وفيليكا كلادوسا القريبتين من الحدود الكرواتية على أمل العبور إلى دول الاتحاد الاوروبي على طول ما يعرف ب"طريق البلقان".

وهؤلاء من بين أكثر من عشرة آلاف مهاجر دخلوا البوسنة بشكل غير قانونيّ منذ كانون الثاني/يناير، بحسب آخر إحصاءات الحكومة.

ويقيم العديد منهم في متنزّهات أو مبانٍ مهجورة، حيث توفّر اللّجنة الدولية للصليب الأحمر ومتطوّعون محليّون الوجبات وغيرها من الخدمات الأساسيّة لهم.

وطبقاً لمنظمة "أطبّاء بلاد حدود" فقد لقي أكثر من 80 مهاجراً مصرعهم منذ بداية العام على طول طريق البلقان التي تبدأ من تركيا، وذلك بسبب الغرق أو التجمّد حتى الموت أو حوادث الطرق.

في حين يزداد الغضب في بلدة بيهاتش بسبب ضعف الحكومة في إدارة تدفّق اللاجئين.

والجمعة قال الاتحاد الأوروبي إنّه سيقدّم للبوسنة ستة ملايين يورو (6,85 ملايين دولار) لاستيعاب القادمين الجدد، وذلك إضافة الى 1,5 مليون يورو قدّمها في حزيران/يونيو.