إيطاليا.. ارتفاع ضحايا انهيار جسر جنوة إلى 35

ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار جسر بمدينة جنوة، شمال غربي إيطاليا، اليوم الثلاثاء، إلى 35، فضلًا عن إصابة 16 بجروح، مع استمرار البحث عن عشرات آخرين تحت الأنقاض.

وأفاد التلفزيون الحكومي الإيطالي أن اثنين من المصابين حالتهما خطيرة، فيما يعاني البقية جراحًا متفاوتة، إضافة إلى وجود عشرات حالات الانهيار العصبي والفزع.

وأوضح المصدر أن جزءًا من جسر "موراندي" انهار على مبان سكنية، ما يرجح وجود المزيد من الضحايا، فيما تقوم فرق تقنية بالتحقق من سلامة الأجزاء المتبقية لتفادي انهيارها.

ومن المقرر أن يقوم رئيس الحكومة، جوزيبه كونته، في وقت لاحق مساء اليوم، بزيارة الموقع، بحسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء.

وفي وقت سابق، أوضح رئيس الدفاع المدني، أنجيلو بوريللي، في مؤتمر صحفي‎، إن 35 سيارة، إضافة إلى 3 شاحنات نقل ثقيلة، سقطت مسافة نحو 100 متر، نتيجة الانهيار، الذي حدث عند الساعة 11:50 بالتوقيت المحلي (09:50 بتوقيت جرينتش).

وأشار إلى وجود بعض المخازن الصناعية أسفل مقطع الجسر المنهار، لافتاً إلى صعوبة عمليات الإنقاذ بسبب سوء الأحوال الجوية.