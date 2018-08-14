مقتل 11 شخصاً على الأقل في انهيار جسر جنوبي إيطاليا

لقى 11 شخصاً مصرعهم وأصيب آخرون جراء انهيار جسر للسيارات يعد جزءا من الطريق السريع بمدينة جنوة جنوبي إيطاليا فوق منطقة سكنية.



ونقل التلفزيون الحكومي بالبلاد عن فرق الإنقاذ قولها إن "11 شخصاً على الأقل لقوا مصرعهم في انهيار جزء من جسر بالمدينة الواقعة شمال غربي البلاد".



وأوضح أن انهيار مقطع من الجسر، وهو جزء من طريق سريع بصورة مفاجئة، أدى إلى سقوط نحو عشرين سيارة كانت تسير عليه، في الفراغ.



وقال مصدر في جهاز الإطفاء المشارك في الإنقاذ أن عددا كبيرا من الضحايا قدره بالعشرات لا يزالون تحت أنقاض الجسر المسمى "موراندي"، الذي انهار في نحو الساعة (12:00) بالتوقيت المحلي (10.00 ت.غ).



ومن المرجح أن يرتفع عدد الضحايا في الساعات القادمة بسبب سقوط الجسر فوق منطقة تضم مبان سكنية وتجمعات تجارية وصناعية.



وحسب التلفزيون الحكومي، تشارك في أعمال الإنقاذ فرق مكافحة الحرائق والشرطة والدرك والكلاب المدربة، نظرا للتضاريس الوعرة لمنطقة جنوة الواقعة بين البحر والجبال.

وأظهرت مشاهد التلفزيون الجسر يعلوه الضباب وقد انهارت منه عشرات الأمتار.