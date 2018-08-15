عطل فني يشل الحركة في مطار أمستردام

تسبب عطل في نظام المراقبة الجوية في مطار أمستردام، شيبول، بتوقف حركة الطيران إقلاعاً وهبوطاً، اليوم الأربعاء.

وقالت وكالة ANB ومصادر ملاحية أن المشكلة بدأت حوالي الساعة الواحدة ظهراً.

وتظهر حاليا على موقع المطار الإلكتروني إشارات "تأخير" فقط.

وبعدها بعدة دقائق نشر المطار على تويتر أنه تم استئناف الرحلات تدريجياً.

ووفقاً لوكالة السلامة الجوية الأوروبية، فإن سبب المشكلة في مطار شيفول "عطل في الاتصالات" في الطبقات الدنيا من الجو.

وقالت السلطات الهولندية إنها وضعت مزيداً من المختصين لتعقب المشكلة التي أصابت نظام الاتصالات بين برج المراقبة والطيارين.