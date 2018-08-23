ألمانيا توقف ترحيل اللاجئين "الأويغور" والأقليات المسلمة الأخرى إلى الصين

قال تقرير حكومي، اليوم الخميس، إن السلطات الألمانية أوقفت ترحيل اللاجئين "الأويغور"، والأقليات المسلمة الأخرى التي تتعرّض للقمع في الصين، إلى الأخيرة، حتى إشعار آخر.

ونقلت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية (خاصة) عن تقرير لوزارة الداخلية الألمانية، أرسلته للبرلمان ردًا على استجواب من حزب "الخضر" (يسار)، إن "ألمانيا أوقفت ترحيل اللاجئين "الأويغور"، واللاجئين المنحدرين من أقليات مسلمة أخرى، إلى الصين، حتى إشعار أخر".

وأشارت إلى أن قرار وقف الترحيل بحق هذه الفئات "تم تنفيذه مؤخرًا"، دون أن تذكر تاريخًا محددًا لسريانه.

وذكرت الصحيفة، أن قرار وقف الترحيل صدر بناء على تقرير عن وضعية "الأويغور"، والأقليات المسلمة في الصين، أصدره قسم تحليل أوضاع دول المنشأ في المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، التابع لوزارة الداخلية الألمانية.

وأضافت، أن القرار جاء بعد أن جرى ترحيل لاجئ من "الأويغور" من ألمانيا للصين في إبريل/نيسان الماضي، قبل أن يتم البت نهائيا في طلب لجوئه.

وبناء على حكم قضائي بإعادته إلى ألمانيا لاستكمال البت في طلب لجوئه، تحاول السلطات الألمانية إعادته لكنها لا تستطيع العثور على مكانه في الصين.

وقالت "زود دويتشه تسايتونغ"، إن "الأويغور" والأقليات المسلمة يعيشون في منطقة "سنجان" ذاتية الحكم في شمال غرب الصين، ويتعرّضون لقمع شديد من قبل حكومة الإقليم.

وأفادت، أنه وفقًا لتقييمات أجريت لوضعية "الأويغور"، والاقليات المسلمة الأخرى في الصين، فإنه يجري احتجاز مئات الألاف من الأشخاص من هذه الفئات في معسكرات قمعية تعرف بمعسكرات اعادة التأهيل.

وفي أغسطس/ آب الجاري، أفادت لجنة حقوقية تابعة للأمم المتحدة بأن الصين تحتجز نحو مليون مسلم من أقلية الأويغور في معسكرات سرية بمنطقة "شينجيانغ" ذاتية الحكم، شمال غربي البلاد.

ومنذ عام 1949، تسيطر بكين على إقليم "تركستان الشرقية"، الذي يعد موطن أقلية "الأويغور" التركية المسلمة، وتطلق عليه اسم "شينغيانغ"، أي "الحدود الجديدة".

وتشير إحصاءات رسمية إلى وجود 30 مليون مواطن مسلم في البلاد، 23 مليونًا منهم من "الأويغور"، فيما تؤكد تقارير غير رسمية أن أعداد المسلمين في عموم الصين تناهز 100 مليون، أي نحو 9.5% من مجموع السكان.