الاتحاد الأوروبي يدعم إيران بـ 18 مليون يورو كدفعة أولى من مساعدات أكبر

أقر الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، حزمة مساعدات تنموية لإيران بقيمة 18 مليون يورو (نحو 20.6 مليون دولار)، كدفعة أولى ضمن 50 مليون يورو مخصصة لمساعدة طهران على مقاومة آثار العقوبات الأمريكية الأخيرة.

وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان أن "حزمة المساعدات تهدف إلى دعم مشروعات اقتصادية واجتماعية تنموية في إيران لمواجهة التحديات الأساسية".

وأضافت أن تلك الحزمة "تأتي ضمن تجدد التعاون والانخراط بين الاتحاد الأوروبي وإيران بمقتضى الاتفاق النووي المبرم مع طهران".

وأوضحت أن هذا المبلغ يعد دفعة أولى من إجمالي 50 مليون يورو تم تخصيصها في ميزانية الاتحاد الأوروبي لدعم إيران.

وقالت فيديريكا موغيريني، منسقة شؤون السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، في البيان ذاته، إن "التكتل الأوروبي ملتزم بالتعاون مع إيران".

وأضافت: "هذه الحزمة الجديدة من المساعدات ستوسع العلاقات الاقتصادية في مجالات تفيد مواطنينا بشكل مباشر".

وتعهد الاتحاد الأوروبي بالالتزام بالاتفاق النووي، الذي أبرمته قوى عالمية مع إيران صيف عام 2015، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مايو/ أيار الماضي، الانسحاب منه.

وفي 6 أغسطس/ آب الجاري، أعادت واشنطن فرض أول حزمة من العقوبات الاقتصادية ضد إيران، واستهدفت بشكل أساسي القطاع المصرفي، بما في ذلك شراء الحكومة الإيرانية للدولار الأمريكي، وتجارة الذهب، ومبيعات السندات الحكومية.

ومن المقرر أن يبدأ فرض حزمة عقوبات ثانية أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، تستهدف قطاع الطاقة.