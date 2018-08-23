قتيلان في هجوم بسكين قرب باريس وتنظيم داعش يتبنى الهجوم

أقدم رجل يحمل سكيناً على قتل شخصين وإصابة آخر بجروح بالغة الخميس في تراب في ضاحية باريس، في هجوم تبناه تنظيم داعش الإرهابي.

وقال مسؤول محلي لاحقا ان الشرطة قامت بقتل المهاجم، كما تبين لاحقاً أن منفذ الاعتداء قام بقتل والدته وشقيقته، وفق ما قال مصدر أمني فرنسي.

وتبنى تنظيم داعش الإرهابي الهجوم عبر وكالة أعماق الدعائية التابعة له.

وأوردت وكالة أعماق بعد وقت قصير على تنفيذ الهجوم عبر حسابات على تطبيق تلغرام أن "منفذ هجوم مدينة تراب جنوب غرب باريس من مقاتلي الدولة الإسلامية ونفذ الهجوم استجابة لنداءات استهداف رعايا دول التحالف" في إشارة إلى التحالف الدولي ضد التنظيم بقيادة واشنطن.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب على تويتر "افكاري تتجه الى الضحايا واحبائهم" مضيفا "أنوه برد فعل قوات الامن النموذجي وتعبئتهم".

وتعد مدينة تراب نحو 30 ألف نسمة، وتقع قرب فرساي جنوب غرب باريس.