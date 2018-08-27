ماكرون: على أوروبا ألا تعتمد كثيرًا على الولايات المتحدة

طالب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، الدول الأوروبية بتحمل مسؤولية الدفاع عن نفسها، قائلًا إنّ "أوروبا عليها ألا تعتمد كثيرًا على الولايات المتحدة".

جاء ذلك خلال خطاب ماكرون السنوي أمام مؤتمر سفراء فرنسا، الذي حضره 250 دبلوماسيًا ونائبًا وخبيرًا في العلاقات الدولية، لاستعراض الخطوط العريضة للدبلوماسية الفرنسية خلال العام المقبل، حسب قناة "فرانس 24" (رسمية).

وأضاف: "يتعين على أوروبا ألا تعتمد على الولايات المتحدة حصرًا لضمان أمنها، فعلينا تحمل مسؤولية ضمان أمننا، وما يتبعه من تحقيق السيادة الأوروبية".

وأوضح ماكرون، أن الشراكات الدفاعية لا بد أن تتوسع، لتضم جميع الدول الأوروبية وروسيا.

وتابع: "علينا القيام بمبادرات جديدة وبناء تحالفات جديدة، فرنسا تريد أوروبا قادرة على الحماية في وقت بات فيه التطرف أقوى وعادت النزعة القومية للظهور".

وخلال خطابه، اعتبر ماكرون أن "عودة الوضع إلى طبيعته" في سوريا مع بقاء (رئيس النظام) بشار الأسد في السلطة، سيكون "خطًأ فادحًا"، وفق القناة الفرنسية.

ومضى قائلًا: "إن كنت أعتبر منذ اليوم الأول، أن عدونا الأول هو داعش، ولم أجعل يومًا من عزل بشار الأسد شرطًا مسبقًا لعملنا الدبلوماسي أو الإنساني في سوريا، فإنني في المقابل أعتقد أن مثل هذا السيناريو (بقاء الأسد) سيكون خطًأ فادحًا".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بدأ الاتحاد الأوروبي مرحلة جديدة من التعاون الدفاعي، عبر توقيع اتفاقية "التعاون الهيكلي الدائم" في الأمن والدفاع (بيسكو)، التي تعد حجر الأساس لإقامة "اتحاد دفاعي" أوروبي مشترك.