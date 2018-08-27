ميركل: يجب أخذ قضية أوزيل ومن مثله في ألمانيا على محمل الجد

علقت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، على قضية، مسعود أوزيل، التي شهدت تفاعلا كبيرا في الآونة الأخيرة، خاصة بعدما اعتزل اللعب الدولي بسبب ما قال إنها "عنصرية وقلة احترام".

وفي مقابلة مع القناة التلفزيونية الأولى في ألمانيا، بثت مساء الأحد، قالت ميركل:" إذا قال أحد المهاجرين سواء أوزيل أو غيره إنه لا يعامل على نحو جيد في المجتمع، فمن الضروري أن نأخذ الأمر على محمل الجد".

وكان أوزيل، المتحدر من أصول تركية، أعلن في يوليو الماضي اعتزال اللعب مع "المانشافات"، عقب انتهاء كأس العالم، قائلا إنه تعرض لموجة عنصرية بسبب أصوله.

وقال نجم أرسنال حينها:" أنا ألماني عندما نفوز، لكني مهاجر عندما نخسر".

وأمضى أوزيل (29 عاما) تسع سنوات مع المنتخب، وشارك في 92 مباراة دولية، أحرز خلالها 23 هدفا، وتوج بكأس العالم مع الماكينات الألمانية في 2014.

وأعربت المستشارة الألمانية عن عدم رضاها عن الجدل الذي دار بشأن أوزيل، عقب التقاطه صورة مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وقالت :"ربما هناك آراء مختلفة بشأن صواب الصورة، لكن الجدل الذي تلا ذلك لا يعجبني".

وشن مسؤولون رياضيون في ألمانيا هجوما على أوزيل بعد التقاط الصورة، معتبرين أن اللاعب ارتكب خطأ، ليجددوا لاحقا الهجوم عليه عقب الخروج المخيب للمنتخب من مونديال روسيا، إذ اعتبروا أن صلاحيته في لعب كرة القدم انتهت منذ سنوات.