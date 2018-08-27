هولندا تدعو مجلس الأمن لإحالة الجرائم بحق الروهنغيا للجنائية الدولية

دعت هولندا، اليوم الإثنين، مجلس الأمن الدولي إلى إحالة ملف "الفظائع" التي ارتكبت بحق الروهنغيا في إقليم أراكان، غربي ميانمار، إلى المحكمة الجنائية الدولية، فيما دعت الكويت العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن، إلى إنشاء آلية دولية لمحاسبة المتورطين في تلك الجرائم.

جاءت دعوة هولندا على لسان مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، كاريل فان أوستريم، الذي كان يتحدث للصحفيين بمقر الأمم المتحدة بنيويورك قبيل بدء جلسة مشاورات للمجلس بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال السفير الهولندي للصحفيين: "نحن قلقون للغاية إزاء الفظائع التي ارتكبت هناك وندعو لضرورة المحاسبة وإلي إحالة الوضع في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية".

وردا علي أسئلة الصحفيين بشأن التقرير النهائي لمحققي حقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول الروهينغا، قال السفير الهولندي: "لم أطلع علي التقرير النهائي بعد، لكن من الضروري المحاسبة وإحالة تلك الفظائع إلي المحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت في أساس للتعامل مع مثل تلك الجرائم".

وفي وقت سابق اليوم أعلنت الأمم المتحدة، أن جيش ميانمار ارتكب عمليات "قتل واغتصاب" بحق أقلية مسلمي الروهينغا المسلمة، بقصد الإبادة الجماعية.

ودعت المنظمة الدولية في التقرير النهائي الذي أعده محققون معنيون بقضايا حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى فتح تحقيق دولي وملاحقة قضائية بحق قائد الجيش في ميانمار، بمن فيهم القائد الأعلى للجيش وكبير الجنرالات مين أونغ هلينغ، وملاحقتهم قضائيا، بتهم تتضمن ارتكاب جرائم إبادة جماعية.

بدوره، قال مندوب الكويت الدائم لدي الأمم المتحدة منصور العتيبي، إن بلاده تدعم بشدة إنشاء آلية دولية لمحاسبة المتورطين في تلك الجرائم.

وفي تصريحات للصحفيين بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، أكد العتيبي أن بلاده ستساند بشدة أي تحرك أو دعوة لإنشاء مثل تلك الآلية، مشيرا إلي أن الكويت "لم تصدق علي معاهدة المحكمة الجنائية الدولية لكنها تساند مبدأ المحاسبة".

وأردف: "التقرير الذي صدر اليوم هو تقرير موثق للغاية وبه صور ومقاطع فيديو لتلك الفظائع .. نحن ندعم المحاسبة وسوف أتحدث عن هذا الموضوع في جلسة مجلس الأمن الدولي المزمع عقدها غدا الثلاثاء حول ميانمار".

ويعقد مجلس الأمن الدولي غدا الثلاثاء جلسة خاصة لمناقشة الوضع في ميانمار والعقبات التي تحول دون عودة اللاجئين الروهنغيا الذين فروا إلي بنغلاديش إلي ديارهم في أراكان".

وأسفرت الجرائم المستمرة بحق الروهنغيا منذ سنوات، عن لجوء نحو 826 ألفا إلى بنغلادش، بينهم 656 ألفا فروا منذ 25 أغسطس / آب 2017، وفق الأمم المتحدة.