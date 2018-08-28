تحطم طائرة تدريب عسكرية يونانية ومقتل طيارها

تحطمت طائرة تدريب عسكرية يونانية اليوم الثلاثاء ما أدى إلى مقتل طيارها فيما أصيب مساعده بجروح.

وقال التلفزيون اليوناني الرسمي "إي أر تي" إن الطائرة من طراز "تي -2" أقلعت من قاعدة جوية في شبه جزيرة مورا، وسقطت في منطقة سبارتي.

ولفتت القناة إلى أن فرق البحث والإنقاذ انتشلت جثة الطيار، فيما عثرت على مساعده مصابا، ونقل إلى مستشفى.

وذكرت أن الطيار المساعد المصاب بحالة جيدة، دون أن تشير إلى أسباب الحادث.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، سقطت طائرة تدريب من نفس الطراز، عائدة للقوات الجوية اليونانية إلا أن طياريها نجيا من الحادث.