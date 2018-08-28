دراسة تؤكد تعرض الطالبات المحجبات في هولندا للتمييز

أظهرت دراسة أعدتها جامعة هولندية، أن طلاب المدارس المهنية من أصول أجنبية، وخاصة المحجبات، يتعرضون للتمييز خلال تقدمهم بطلبات تدريب في البلاد.

جاء ذلك في بيان لوزارة التعليم والثقافة والعلوم الهولندية، الثلاثاء، قال إن الدراسة أعدها مركز "الأبحاث من أجل التعليم وسوق العمل" التابع لجامعة "ماستريخت".

وأظهرت الدراسة أن الطالبات المحجبات و"الشباب ذوو ملامح خطرة" على وجه الخصوص يتعرضون للتمييز، دون توضيح.

ووفقًا للدراسة، يتعيين على طلاب المدارس المهنية، التي يشكل الأجانب 24 بالمئة منها، أن يتقدموا بأربع طلبات تدريب على الأقل لتحصيل مكان للتدريب.

وبحسب الدراسة، فإن 48 بالمئة فقط من المتقدمين الأجانب يحصلون على مكان للتدريب من التقديم الأول، فيما ترتفع هذه النسبة بين الطلاب الهولنديين إلى 68 بالمئة.

وأعلنت وزيرة التعليم والثقافة والعلوم الهولندية، إنغريد فان إنجيلشوفن، في بيان، أنه لا يمكن القبول بهذا الوضع. مضيفة أن أرباب العمل يشتكون من قلة العاملين وفي الوقت ذاته يمارسون التمييز.

وتابعت: "لا أقبل بالتمييز في طلبات التدريب.. أتساءل عما إذا كان أرباب العمل يدركون ما يسببونه، إنهم يهدمون أحلامهم، ويلحقون ضررًا بمشاعرهم بأن لهم مكانًا في المجتمع، ويضعفون فكرة المجتمع العادل".

وأشارت إلى أن الهوة بين فئات المجتمع الهولندي تتسع بازدياد، وأن الوزارة ستتخذ بعض الإجراءات لمواجهة التمييز في طلبات التدريب. مضيفة: "لا نستطيع بمفردنا اتخاذ تلك التدابير دون تأييد المدارس وأرباب العمل".