إيطاليا تطالب شركاءها الأوروبيين بتحمل المزيد من عبء المهاجرين

قالت إيطاليا إنها ستطلب اليوم الخميس من الاتحاد الأوروبي العمل بمبدأ المناوبة فيما يتعلق بالموانئ التي ينزل فيها المهاجرون الذين يتم إنقاذهم وأن تكون فرنسا وإسبانيا على رأس القائمة.

فقد صرح مصدر في وزارة الدفاع الإيطالية لوكالة فرانس برس أن "الاقتراح يهدف إلى تناوب موانئ الإنزال .. وهدفنا ضمان أن لا تكون إيطاليا هي البلد الوحيد الذي يواجه هذه المشكلة ولكن كذلك دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي".

وستتوجه وزيرة الدفاع الإيطالية أليسابيتا ترينتا إلى فيينا لطرح خطتها على نظرائها الأوروبيين خلال اجتماع غير رسمي الخميس.

وتدعو الخطة المقترحة إلى مراجعة العملية العسكرية التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي تحت اسم "صوفيا" والتي تقودها إيطاليا حاليا، والتي يتم بموجبها إنزال جميع المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في ميناء إيطالي.



وبحسب صحيفة "لا ستامبا" تتمحور الفكرة الإيطالية على أن تتولى الموانئ على البحر المتوسط استقبال المهاجرين بالتناوب بتركيز خاص على فرنسا وإسبانيا بحيث تتشاطر اليونان ومالطا العبء كذلك.



وهدد نائب رئيس الوزراء الإيطالي لويجي دي مايو الأسبوع الماضي بوقف تمويل الاتحاد الأوروبي بمليارات اليورو بسبب الهجرة، متهماً أوروبا بإدارة ظهرها لإيطاليا التي تعاني من تدفق هائل للمهاجرين.