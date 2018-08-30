ماكرون: نسعى لإقامة شراكة استراتيجية مع تركيا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن بلاده تسعى لإقامة شراكة استراتيجية مع دول مثل تركيا وروسيا، "لصالح علاقة مستقرة مع الاتحاد الأوروبي".

جاء ذلك في كلمة أدلى بها الرئيس الفرنسي اليوم الخميس، خلال زيارة رسمية له إلى فنلندا.

وأضاف ماكرون: "مصالحنا مع تركيا وكذلك مع روسيا تقتضي إقامة شراكة استراتيجية بشكل يُمكّن من تثبيت العلاقات مع الاتحاد الأوروبي على المدى الطويل".

وتابع: "علينا إعادة النظر في الهيكل الأمني الأوروبي".

وشدد بهذا الخصوص على أن "الأمر يتطلب إقامة شراكة استراتيجية، بما يتضمن الجانب الدفاعي، مع أقرب جيراننا".

ويهدف ماكرون إلى تمكين أوروبا من أن تتحمل مسؤولياتها الدفاعية بنفسها دون الاعتماد على الولايات المتحدة في ذلك، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".