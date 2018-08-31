زلزال بقوة 5 درجات في وسط اليونان

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، وسط اليونان صباح اليوم الجمعة.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن "الزلزال كان على عمق 9 كيلومترات".

وصدر عن قسم الجيوفيزياء في جامعة "سالونيك" أن "الزلزال وقع في الساعة 10:12 صباحا بالتوقيت المحلي (08:12 ت.غ) على بعد 25 كيلومترا من مدينة كارديتسا".

بينما لم تعلن الشرطة عن أي خسائر في الأرواح أو المباني ناجمة عن الزلزال حتى الآن.

وأضافت الوكالة أن "السلطات اليونانية تتفقد أي خسائر ناجمة في المدن التي شعرت بالزلزال مثل مدينتي تريكالا ولاريسا إضافة إلى البلدات الصغيرة الواقعة وسط البلاد".