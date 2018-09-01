أوضاع اللاجئين في اليونان تثير حفيظة الأمم المتحدة

دعت الأمم المتحدة السلطات اليونانية إلى العمل على تحسين أوضاع المهاجرين لديها المقيمين في مراكز الاستقبال المعروفة باسم النقاط الساخنة.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية، استيفان دوغريك، الجمعة، إن "مئات الفتيان والفتيات غير المصحوبين بذويهم وعشرات النساء الحوامل والمواليد الجدد معرضون للخطر في تلك المراكز".

وأوضح دوغريك، في مؤتمر صحفي، أن "مراكز النقاط الساخنة تعاني من الاكتظاظ الشديد مع وجود الآلاف من طالبي اللجوء والمهاجرين الذين يعيشون في ظروف غير ملائمة ومتدهورة بسرعة، خاصة مع وجود مهاجرين يعيشون في تلك المراكز منذ أكثر من ستة أشهر".

وأردف أن "المفوضية حذرت من أن مستويات الاكتظاظ في بعض الجزر اليونانية الآن تعادل مستوى الاكتظاظ نفسه في مارس 2016، عندما كانت معدلات توافد اللاجئين والمهاجرين أعلى بكثير مما هي عليه الآن".

وأضاف أن المفوضية "أشارت إلى أن غالبية من يبحثون عن مأوى هم من سوريا والعراق وأفغانستان".

وتابع المتحدث الأممي: "ندعو إلى تسريع إجراءات نقل هؤلاء الأشخاص إلى البر الرئيسي، وتحسين الأوضاع في مراكز الاستقبال، وتوفير سكن بديل لأكثر الفئات ضعفا".

ومنذ بداية العام الجاري وصل حوالي 19 ألف شخص إلى الجزر اليونانية من تركيا.