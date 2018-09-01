إصابات بعد انفجار هز مصفاة لتكرير النفط في ألمانيا

وقع انفجار صباح اليوم في مصفاة لتكرير النفط في جنوب ألمانيا تسبب بنشوب حريق ما أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص على الأقل ودفع السلطات إلى إجلاء نحو ألفين من سكان المنطقة، بحسب الشرطة.

ووقع الانفجار حوالي الساعة 05,30 (03,30 ت غ) في موقع تديره مجموعة "بايرن أويل" قرب مدينة انغولشتات في بافاريا على ضفاف نهر الدانوب.

وأفادت الشرطة أن إصابات ثلاث من الضحايا "متوسطة إلى خطيرة".

وذكرت محطة الإذاعة والتلفزيون المحلية "بايريشر روندفنوك" أن السكان على بعد عدة كيلومترات عن الموقع شعروا بالهزة الناجمة عن الانفجار بينما أظهرت صور من الموقع ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد من المصفاة منذ ساعات الفجر الأولى.

وتم إجلاء 1800 من سكان مدينتي فوبورغ وارشينغ كإجراء احترازي.

وقالت الشرطة إن "العمل جار لإطفاء الحريق" في عملية يشارك فيها نحو 200 عنصر إطفاء فيما حذرت من "خطر وقوع انفجارات جديدة".

ودعت أجهزة الطوارئ السكان في محيط 20 كلم حول منطقة الحريق إلى "إبقاء نوافذهم مغلقة جراء الدخان".

ولدى "بايرن أويل" 790 موظفا يعملون في موقعين في بافاريا حيث يتم إنتاج أشكال مختلفة من الوقود بينما تمتلك الشركة قدرة على معالجة 10,3 مليون طن من النفط الخام في السنة، بحسب موقعها.