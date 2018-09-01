السجن 9 أشهر وغرامة 24 ألف يورو لفرنسي نقل مهاجرين إلى إيطاليا

حكمت محكمة إيطالية على مواطن فرنسي بالسجن 9 أشهر وغرامة بقيمة 24 ألف يورو، مع وقف التنفيذ، لأنه "ساعد في إدخال أشخاص غير قانونيين" إلى إيطاليا.

الحكم الذي صدر في 11 الشهر الماضي، هو الأول من نوعه إذ قام "المتهم" بعملية النقل بسيارته مستخدماً تطبيق بلابلاكار Blablacar للنقل التشاركي.

وفي الخبر أن أندريا (26 عاماً) كان ذاهباً إلى روما، ولكي يخفف على نفسه تكاليف السفر هو يلجأ إلى هذا التطبيق المشهور.

ويوم الحادثة، صعد معه في السيارة من باريس شخصان كانا ذاهبان أيضا من باريس إلى روما.

ويقول أندريا أن كل شيء سار على ما يرام حتى الحدود الإيطالية عندما قامت الشرطة الإيطالية بالتدقيق في الهويات. إذ لم يكن مع الراكبين أوراقا ثبوتية.

ثم اقتادت الشرطة الرجلين لمحاولتهما التسلل إلى الأراضي الإيطالية بينما ألقت القبض على أندريا وعرض على المحكمة في اليوم التالي. وحكم عليه بالمساعدة في إدخال أشخاص إلى الأراضي الإيطالية بشكل غير قانوني.

أما عن شركة بلابلاكار، فقد صرحت أنها ستعوض للتضرر قيمة الرحلة مؤكدة أن الحادثة لا تذكر مقارنة بعدد عملائها الذين يبلغ عددهم في فرنسا فقط حوالي 14 مليون إنسان.

كما لم تفصح الشركة عن جنسيات الشخصين أو الإجراءات التي اتخذت ضدهما.