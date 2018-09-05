السلطات الدانماركية تفرض غرامة على سائحة تركية بسبب ارتدائها النقاب

فرضت السلطات الدنماركية غرامة مالية على سائحة تركية منقبة، لانتهاكها "قانون النقاب"، الذي دخل حيز التنفيذ مطلع أغسطس/آب الماضي.

وذكر بيان صادر عن شرطة يوتلاند الغربية، اليوم الأربعاء، أن السلطات فرضت غرامة مالية قدرها ألف كرون (نحو 150 يورو) على مواطنة تركية، تبلغ من العمر 48 عاما لانتهاكها القانون المذكور، خلال زيارتها لقسم شرطة بمدينة "آرهوس" لتمديد تأشيرتها.

ووفقا للبيان، أبلغت السيدة التركية الشرطة عبر مترجمها بأنها لم تسمع بالقانون المذكور إلا أنها ستدفع الغرامة.

وأوضح البيان أن الشرطة اشترطت على السيدة التركية دفع الغرامة مقدما كونها سائحة، ثم سمحت لها بمغادرة القسم بعد دفع الغرامة والكشف عن وجهها.

يشار إلى أن البرلمان الدنماركي أقر في 31 مايو/ أيار الماضي قانون حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، على أن يتم فرض غرامات مالية على المخالفات، ودخل القانون حيز التنفيذ مطلع 4 أغسطس/آب الماضي.

ويقدر عدد المسلمين في الدنمارك بنحو 7 بالمئة من إجمالي السكان البالغ عددهم 5.7 مليون.