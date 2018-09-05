بريطانيا تصدر مذكرة اعتقال ضد ضابطي مخابرات روس

أصدرت الشرطة الدولية (الإنتربول) مذكرة حمراء لاعتقال روسيين مشتبه بهما في قضية سكريبال، بناء على طلب من رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي.

وقد أعلنت ماي صدور مذكرة الاعتقال الأوروبية بحق الروسيين المشتبه بهما في محاولة اغتيال العميل المزدوج سيرغي سكريبال وابنته.

جاء ذلك في كلمة لها أمام مجلس العموم البريطاني، الأربعاء، بعيد تحديد هوية المشتبه بهما في محاولة التسميم التي تعرض لها سكريبال وابنته، في بريطانيا، 4 مارس/آذار الماضي، وفق ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وقالت ماي إن مذكرة اعتقال أوروبية صدرت بحق المشتبه بهما "ألكسندر بيتروف" و"روسلان بوشيروف"، وهما ضابطان في وكالة الاستخبارات العسكرية الروسية، وستطلب حكومتها من الإنتربول الدولي ملاحقتهما عبر إصدارها مذكرة حمراء بحقهما.

وأضافت أنه تم العثور على آثار لغاز الأعصاب "نوفيتشوك" في غرفة فندق بلندن نزل بها المتهمان الروسيان.