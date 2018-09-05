هيئة الأركان الأمريكية تسعى لتوسيع وجودها العسكري في اليونان

قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، جوزيف دانفورد، إن الولايات المتحدة "تتطلع لتوسيع وجودها العسكري في اليونان عبر زيادة استخدام القواعد العسكرية والموانئ في البلاد".

جاء ذلك خلال زيارة أجراها دانفورد للعاصمة اليونانية أثينا، الثلاثاء؛ حيث التقى رئيس هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني الأدميرال إيفانجيلوس أبوستولاكيس.

ونقل موقع صحيفة "ميليتري تايمز" الأمريكية عن دنفورد قوله: "إذا نظرت إلى الجغرافيا، ونظرت إلى العمليات الجارية في ليبيا وسوريا، فإنك تنظر إلى عمليات أخرى محتملة في شرق البحر المتوسط، (لذا) فإن جغرافيا اليونان والفرص هنا كبيرة جدا".

ووفق الموقع، قال مسؤولون أمريكيون، لصحفيين مسافرين مع دانفورد، إنه لم يتم بعد تحديد مواقع معيّنة للتوسع العسكري الأمريكي في العراق.

لكن الجنرال الأمريكي كرتيس سكاباروتي، القائد الأعلى لقوات حلف الناتو في أوروبا، يقيّم العديد من الخيارات في اليونان، التي تشمل زيادة التدريب على الطيران، وزيادة موانئ الرسو لإجراء تصليحات للسفن، فضلا عن تمارين إضافية متعددة الأطراف.

وقال أحد المسؤولين: "هذه مناقشات تجري الآن بين الجنرال سكاباروتي وآخرين؛ حيث يدرسون المنطقة لتحديد المكان الذي يريدون وضع القوات فيه خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة".

دانفورد أكد أن زيادة استخدام القواعد اليونانية ليس مرتبطا بعلاقات الولايات المتحدة مع تركيا، مضيفا أن واشنطن تتوقع أنها ستواصل استخدام قاعدة إنجيرليك الجوية جنوبي تركيا، حسب الموقع ذاته.