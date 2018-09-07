الخطوط الجوية البريطانية ستعوض الزبائن الذين تضرروا من قرصنة موقعها

كشفت الخطوط الجوية البريطانية أن قراصنة إنترنت تمكنوا من سرقة بطاقات ائتمانية لـ380 ألف من مسافريها.

وأوضحت الشركة في بيان اليوم الجمعة أن الـقراصنة سرقوا معلومات بطاقات المسافرين الائتمانية عبر اختراق موقع شراء التذاكر الإلكتروني، في الفترة بين 21 أغسطس/آب الماضي و5 سبتمبر/أيلول الجاري.

وأشارت أن رحلات المسافرين ومعلومات جوازات سفرهم لم تتأثر بعملية السرقة المذكورة.

وأوضحت أنها تواصلت مع المتضررين داعية المتخوفين من تداعيات الحادثة إلى التواصل مع البنوك التي يتعاملون معها لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكدت الشركة أنها فتحت تحقيقًا بالتعاون مع السلطات المختصة.

وقالت الخطوط الجوية البريطانية الجمعة أنها ستدفع تعويضات للزبائن الذين سرقت بياناتهم. فقد صرح المدير التنفيذي ببشركة اليكس كروز لهيئة الإذاعة البريطانية "نحن ملتزمون 100 بالمئة بالتعويض لهم". وأضاف "سنعوضهم عن أي مصاعب مالية قد يكونوا تعرضوا لها".

وأطلقت الشركة تحقيقا عاجلا في الاختراق المعلوماتي الذي تعرضت له وشمل 380 ألف بطاقة مصرفية. وتتضمن البيانات المسروقة أسماء الزبائن وعناوينهم البريدية وبريدهم الالكتروني وبيانات بطاقات الائتمان.

ولم يشمل الاختراق الذي استمر 15 يوما قبل أن تتم السيطرة عليه حاليا، تفاصيل رحلات السفر او جوازات السفر.

تجدر الإشارة أن عطلًا أصاب أنظمة حواسيب الخطوط البريطانية في يوليو/تموز الماضي، ما أدى إلى تعطل العديد من الرحلات على مدار يومين.