سياسات البيت الأبيض التجارية تؤثر سلباً على الإنتاج الصناعي الألماني

سجلت الصادرات الألمانية والإنتاج الصناعي هبوطاً بنسبة 0.9 بالمئة على أساس شهري في يوليو/تموز الماضي؛ في إشارة جديدة على تأثر شركات الصناعات التحويلية في أكبر اقتصاد أوروبي من سياسات الحماية التجارية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

فقد قال مكتب الإحصاءات الاتحادية الألماني اليوم الجمعة إن قراءة الصادرات المعدلة في ضوء العوامل الموسمية هبطت 0.9 بالمئة على أساس شهري بينما زادت الواردات 2.8 بالمئة. وكان استطلاع للرأي أجرته رويترز قد أشار إلى زيادة نسبتها 0.2 بالمئة للقراءتين.

وتقلص الفائض التجاري المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 15.8 مليار يورو (18.39 مليار دولار) مقارنة مع 19.3 مليار في يونيو/حزيران.

وأظهرت بيانات منفصلة من وزارة التجارة أن الإنتاج الصناعي انخفض 1.1 بالمئة. وكانت توقعات رويترز تشير إلى زيادة نسبتها 0.2 بالمئة.

وقالت الوزارة إن الإنتاج الصناعي سيستعيد زخمه على الأرجح قريبا بعد بداية ضعيفة في الربع الثالث.