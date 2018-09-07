واشنطن تسعى لتعزيز وجودها العسكري في ألمانيا

قال السفير الأميركي لدى ألمانيا، اليوم الجمعة، إن واشنطن التي تنشر أكثر من 30 ألف جندي في هذا البلد ستعزز وجودها العسكري رغم الانتقادات المتكررة التي يوجهها الرئيس دونالد ترامب إلى برلين.

وأضاف ريتشارد غرينيل، في بيان، إنه سيتم إرسال 1500 جندي اخر بحلول عام 2020 إلى المانيا، مشيرا الى ان هذا الانتشار المستقبلي سيسهم في "تعزيز أمن حلف شمال الاطلسي وأوروبا".

يأتي هذا الإعلان رغم الانتقادات الكثيرة التي يوجهها ترامب منذ انتخابه إلى الدول الأعضاء في حلف الاطلسي، وألمانيا خصوصا، متهماً اياها بأنها لا تريد دفع أموال وتعتمد على الولايات المتحدة لضمان أمنها.

وقد التزمت البلدان الأعضاء في الحلف البالغ عددها 29 دولة عام 2014 بتخصيص 2% من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق على الدفاع بحلول عام 2024.

لكن لا يزال نحو 15 دولة ضمنها المانيا وكندا وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا، بعيدة جدا عن تحقيق الهدف مع أقل من 1,4% من ناتجها المحلي الإجمالي للدفاع عام 2018.

كما يشير بعض البلدان الى عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها عام 2024 بسب القيود على ميزانيتها.

والمانيا متهمة بإنفاق المليارات لشراء الغاز والنفط من روسيا بدلاً من المساهمة في نفقات الدفاع.

وتخطط ألمانيا لتخصيص 1,5% من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري عام 2025.