فرنسا.. انهيار عمارتين في مرسيليا وفقدان 10 أشخاص

انهار بناءان في وسط مدينة مرسيليا، جنوب فرنسا، صباح أمس الاثنين.

وتحدثت خدمات الطوارئ في فرنسا عن فقدان حوالي عشرة أشخاص يخشى أن يكونوا مدفونين تحت أنقاض العقارين المكونين من 4 طوابق.

وذكرت تقارير إعلامية محلية، أن اثنين من المارة على الأقل أصيبا في الحادث.

وتقع هذه المباني في شارع صغير للتسوق بوسط المدينة. وكان أحدهما متصدعا وخاليا من السكان بحسب السلطات.

وأوضح دينورماندي، أن حوالي عشرة أشخاص كانوا يقطنون المبنى الآخر الذي كان تجري به أعمال بناء، مضيفًا "هؤلاء الأشخاص هم الذين نبحث عنهم الآن".

وحتى صباح اليوم، لم يعثر على أية ضحية، كما عملت السلطات على هدم مبنى ثالث مجاور تصدع بسبب الحادثة.