فرنسا.. انهيار عمارة للمرة الثانية خلال يومين

بعد يومين فقط من انهيار عمارتين في مرسيليا، ما تسبب بمقتل أكثر من 6 أشخاص، انهارت عمارة أخرى مساء أمس، في مدينة شارلفيل ميزيير، شمال شرق فرنسا.

والعمارة صغيرة نسبياً إذ تحتوي 3 شقق فقط، في حين قالت الشرطة إنه لم يسجل وقوع ضحايا.

وكانت فرق الإطفاء والإسعاف تلق بلاغاً حوالي الساعة 6 مساء، بأن بناء آيل للسقوط، قبل أن ينهار فعلياً في الساعة 7.20 دقيقة بالتوقيت المحلي.

وقالت مصدر مسؤول إنهم عملوا على إنقاذ سيدة باستخدام سلم. كما تم إخلاء الأبنية المجاورة وإجلاء حوالي 50 شخصاً.

وتقول البلدية إن البناء يقع بالقرب من متجر كبير يقوم بأعمال ترميم، مشيرة إلى أن عدداً من الأبنية القديمة متداعية ومهلهلة وأن بعضها خالٍ من السكان.

هذا وصادف أمس مرور الرئيس الفرنسي بالمدينة في جولة على الأماكن التاريخية المتعلقة بالحرب العالمية الثانية.