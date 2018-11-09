نائب رئيس بلدية سويدية يرتكب "جريمة كراهية" ضد المسلمين والنيابة تحقق

فتحت النيابة العامة في مقاطعة بليكينج السويدية، تحقيقا ضد نائب رئيس بلدية مدينة كارلسكرونا، بتهمة ارتكابه "جريمة كراهية" بحق المسلمين.

وذكرت صحيفة "بليكينج لانس" المحلية، اليوم الخميس، أن نيابة بليكينج فتحت تحقيقا بحق "كريستوفر لارسون" نائب رئيس بلدية مدينة كارلسكرونا، والعضو بحزب "ديمقراطيو السويد" اليميني المتطرف.

يشار إلى أن لارسون احتج العام الماضي على سماح بلدية كارلسكرونا لمسجد برفع الآذان بمكبرات الصوت، وكتب على حساب الحزب في وسائل التواصل الاجتماعي عبارة تُسيء للمسلمين.

وقال نائب رئيس البلدية في العبارة: "إن أصوات الله أكبر الصاعدة في سماء كارلسكرونا من الآذان، يرددها الإسلاميون أثناء تفجير أنفسهم".

وإثر نشر هذه العبارة، قدّم النائب عن الحزب الديمقراطي الاشتراكي السويدي، ماغنوس مانهمار، شكوى قضائية ضد لارسون.

فيما زعم لارسون أنه لم يوجه إساءة للمسلمين، وأن التحقيق يأتي بدافع سياسي.