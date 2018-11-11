الرئيس أردوغان يشارك في احتفالات مئوية الحرب العالمية الأولى

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، في احتفالات الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى، المقامة عند نصب الجندي المجهول تحت قوس النصر في العاصمة الفرنسية باريس.

وجرت الاحتفالات، بضيافة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وحضور قادة وزعماء عشرات البلدان.

واستقبل ماكرون وعقيلته، الضيوف في قصر الإليزيه، وانتقل الجميع على متن حافلات إلى قوس النصر الكائن في شارع الشانزيليزيه.

ولدى وصولهم إلى شارع الشانزيليزيه، توجه القادة والزعماء نحو المنصة الخاصة بهم، وتابعوا فعاليات الحفل بعد الوقوف دقيقة صمت.

واستمر الحفل نحو ساعتين حيث اجتمع المدعوون حول مائدة الغداء المقدمة من قبل الرئيس الفرنسي.