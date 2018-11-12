أمين عام الناتو: لا يمكن توفير أمن أوروبا من دون تركيا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ: "لا يمكن توفير الأمن لأوروبا من دون بلدان مثل تركيا".

جاء ذلك في كلمة له بالعاصمة الألمانية برلين الاثنين، أكد فيها أن البلدان التي ليست عضو في الاتحاد الأوروبي تلعب دورًا هامًا لأمن أوروبا.

وبيّن أن تركيا تكافح ضد عدم الاستقرار في العراق وسوريا، قائلًا: " لا يمكن توفير الأمن لأوروبا من دون بلدان مثل تركيا التي تعتبر محورية بخصوص مكافحة الإرهاب".

ورحب ستولتنبرغ بجهود الدول الأوروبية فيما يخص بتطوير قدراتها الدفاعية، مضيفًا: " وهذا سيعزز من قوة الناتو في حال القيام به الى جانب تعزيز العلاقات عبر الأطلسي".