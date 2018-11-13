انحازت ألمانيا في بيان لوزارة خارجيتها إلى إسرائيل متجاهلة عدوان الأخيرة على قطاع غزة وسقوط 14 فلسطينياً منذ الأحد.

وكشف بيان للخارجية الألمانية، الثلاثاء، انحياز برلين إلى تل أبيب، حيث اعتبر الوضع الأخير على الشريط الحدودي مع غزة بأنه ينذر بالخطر.

وأشار البيان إلى أن مئات القذائف والصواريخ سقطت على إسرائيل، وتوفي شخص على إثرها. معربة عن إدانتها بشدة لأعمال القصف.

واعتبر البيان أن أعمال العنف ضد المدنيين لا يمكن تبريرها، بينما تجاهل العدوان الإسرائيلي ولم يتطرق إلى الضحايا الفلسطينيين أبدا.

وأضاف "أوضحنا دوما بشكل صريح أن لدى إسرائيل الحق في حماية أمنها والرد بشكل مناسب على الهجمات".

وشن الجيش الإسرائيلي الإثنين والثلاثاء، سلسلة من الغارات الجوية والقصف المدفعي على مواقع متفرقة في القطاع، بينها مواقع مدنية أبرزها مقر فضائية "الأقصى"، التابعة لـ"حماس"، وهو ما ردت عليه الفصائل الفلسطينية بقصف مواقع ومستوطنات إسرائيلية بعشرات الصواريخ.

ومنذ مساء الأحد، قتل 14 فلسطينيا، بينهم 7 أشخاص عقب تسلُل قوة خاصة إسرائيلية، إلى عمق قطاع غزة، و7 آخرون جراء الغارات الجوية.

وفي وقت لاحق مساء الثلاثاء أعلنت الأذرع المسلحة للفصائل الفلسطينية، في القطاع التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بوساطة مصرية.