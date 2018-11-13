الجيش اليوناني يعتدي بالضرب على مهاجرين ثم يعيدهم للحدود التركية عراة

عثر قرويون أتراك على مجموعة من المهاجرين بالقرب من أدرنة، شمال غرب، في حالة مزرية وهم عراة وقالوا إنهم تعرضوا للضرب على يد الشرطة اليونانية التي سلبتهم ملابسهم أيضاً.

وقد عثر على المهاجرين وفيهم مواطنون من اليمن وفلسطين، ليل الاثنين وهم يمشون في حقل في قرية كيرمتجي صالح، في إقليم أوظنكوبرو، على الضفة الشرقية لنهر ماريستا الذي يشكل الحدود بين تركيا واليونان.

وقد أخذ القرويون المهاجرين إلى دار الضيافة وأعطوهم ألبسة، ثم قاموا بإخبار قوات الدرك.

وقال زعيم القرية للصحافة إنه كانت علامات الضرب ظاهرة على ظهور المهاجرين، وعلى جميع أجزاء أجسامهم.

وأضاف أنهم سألوهم ماذا حدث فأجابوا أن الشرطة اليونانية ضربتهم.

والحادث ليس الأخير في سلسلة مشابهة لسوء معاملة المهاجرين من قبل الجنود اليونان والبلغار الذين يتهمون "بدفع" المهاجرين غصباً للعودة من حيث أتوا.

كما سجلت حوادث مشابهة في منطقة بحر إيجة، حيث اتهم مهاجرون ومواطنون أتراك حرس السواحل اليوناني بإفراغ القوارب من الهواء أو إعادتهم باتجاه المياه الإقليمية التركية.