الدولة الأوروبية الـ6.. بلغاريا تنسحب من ميثاق الأمم المتحدة للهجرة

في خطوة جديدة تشير إلى الخلافات في وجهات النظر السياسية في الاتحاد الأوروبي، قررت الحكومة البلغارية عدم التوقيع على ميثاق الأمم المتحدة للهجرة.

جاء ذلك على لسان زعيم حزب "GERB" تسفيتان تسفيتانوف، شريك الحزب الحاكم في البلاد (مواطنون من أجل التنمية الأوروبية).

وأوضح تسفيتانوف في تصريح للصحفيين، أن الحكومة قيّمت في اجتماعها الأخير هذه المسألة، وقررت عدم التوقيع على الميثاق الدولي بشأن الهجرة والذي تم الانتهاء من صياغته تحت رعاية الأمم المتحدة فى يوليو/تموز الماضي.

وأضاف أن بعض المسؤولين أكدوا خلال الاجتماع الحكومي الموسع، أن الامتناع عن التوقيع للميثاق يصب في مصلحة البلاد.

ومن المنتظر أن يتم إحالة مسألة التوقيع على الميثاق، إلى التصويت في البرلمان البلغاري.

ويرى الحزب الاشتراكي البلغاري المعارض، أن التوقيع على الميثاق لا يتوافق مع المصالح البلغارية ويشجع على الهجرة غير النظامية.

وفي حال تم إقرار عدم التوقيع على الميثاق، تكون بلغاريا سادس بلد أوروبي يعارض المعاهدة، لتهدئة الأجواء داخلياً.

فقد انطلقت مظاهرات كبيرة يوم الأحد الماضي استنكاراً لزيادة أسعار النفط والطاقة ومهددة الائتلاف الحكومي الهش.

وبذلك، يزداد عدد الدول الأوروبية التي تتراجع عن قراراتها ومن شأن ذلك أيضاً إثارة بقية دول الاتحاد الأوروبي، لا سيما فرنسا وألمانيا.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حذر، في سبتمبر، الدول التي لا تحترم مبادىء الاتحاد الأوروبي خصوصاً بولندا والمجر.

وقال ماركون وقتها: "أوروبا ليست سوبرماركت"، وعبر عن قلقه من المواقف المعادية للمهاجرين ومخالفات مبادىء القانون في بولندا والمجر.



وقال ماكرون: "لدينا مطلب جماعي بالتماسك والتضامن. لا يمكن الاستفادة من الميزانية الأوروبية بدون قبول التضامن في مجال الهجرة مثلاً".