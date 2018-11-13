رئيس الوزراء الإيطالي يعرب عن حزنة لانسحاب تركيا من مؤتمر باليرمو حول ليبيا

أعرب رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، عن حزنه لانسحاب تركيا من المؤتمر الدولي حول ليبيا في مدينة "باليرمو".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده عقب المؤتمر، اليوم الثلاثاء، تطرق خلاله لانسحاب نائب الرئيس التركي، فؤاد أوكطاي منه.

وقال كونتي: "أنا حزين لأن نائب الرئيس التركي (أوقطاي) انسحب من المؤتمر. حينما قرأت تصريحاته لم أرى خطابا ضد إيطاليا".

وفي وقت سابق اليوم أعلن نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، عن انسحاب بلاده من اجتماع المؤتمر الدولي حول ليبيا في إيطاليا.

وأعرب أوقطاي عن أسفه من أن "المجتمع الدولي لم يتحد صباح اليوم، حيث قام البعض باستغلال استضافة إيطاليا للمؤتمر ليتدخل من جانب واحد في مسار الأزمة".

وأضاف بالقول "لن يتم تحقيق استقرار في ليبيا ما دام هناك دول تواصل جهودها لتعطيل المسار وفقاً لمصالحها".