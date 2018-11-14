الحكومة البريطانية توافق على مسودة اتفاق "بريكست"

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الأربعاء، موافقة حكومتها على مسودة اتفاق بشأن تنظيم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



جاء ذلك في بيان أصدرته ماي في ختام اجتماع مع وزراء حكومتها استغرق نحو خمس ساعات، حسبما أفادت وسائل إعلام بريطانية.



وقالت ماي إن "مجلس الوزراء اتخذ القرار الصعب بدعم مسودة اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي".



وأضافت أن الحكومة اتخذت "قرارًا جماعيًا" لدعم الاتفاق، ووصفته بأنه "أفضل ما يمكن التفاوض عليه".



وشددت أنها "تؤمن إيمانا راسخا بأن الاتفاق يصب في المصلحة الوطنية".



ولم تكشف ماي عن تفاصيل الاتفاق.



والثلاثاء، توصل مفاوضو بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى مسودة اتفاق بشأن الخروج من الاتحاد بعد جولات مكثفة من المفاوضات جرت هذا الأسبوع.



وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أنه بالموافقة على المسودة سينعقد اجتماع خاص بين الجانبين يوم 25 نوفمبر / تشرين الثاني من أجل وضع اللمسات الأخيرة عليه، قبل طرحه للتصويت في البرلمان البريطاني منتصف ديسمبر / كانون الأول المقبل.



ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في موعد أقصاه 29 مارس / آذار المقبل، إلا أن لندن لم تتمكن حتى الآن من التوصل إلى اتفاق مع بروكسل يضمن خروجا تدريجيا.