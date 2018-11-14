روسيا: العقوبات الأمريكية الجديدة تزيد العلاقات الثنائية تعقيدا

قالت الرئاسة الروسية، الأربعاء، إن موسكو "ستحلل خطوات واشنطن للحد من عواقب العقوبات الأمريكية الجديدة التي ستؤدي إلى تعقيد الموقف بين البلدين".

جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف خلال حديث لقناة "دوجد" الروسية.

وأضاف بيسكوف "من الصعب التكهن بماهية العقوبات، هل ستؤدي لتعقيد الموقف في العلاقات الروسية الأمريكية؟ الجواب واضح، بالطبع نعم".

وتابع "هل العقوبات عامل سلبي؟ بالتأكيد. يجب النظر إلى كل شيء، وتحليله، والخطوات التي ستتخذها واشنطن وما سنفعله للحد من العواقب".

وفي 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري فرضت واشنطن عقوبات على أوكرانيين اثنين وروسي وتسعة كيانات في أوكرانيا وروسيا لأسباب من بينها أعمال متعلقة بضم موسكو للقرم.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن أحد الكيانات المشمولة بالعقوبات، شركة "المشروع الجنوبي" العائدة لـ"بنك روسيا"، فضلا عن رجل الأعمال الروسي يوري كوفولتشوك.

وفي عام 2014 فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات على روسيا في أعقاب ضمها شبه جزيرة القرم الأوكرانية عبر استفتاء غير قانوني.