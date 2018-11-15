العدل الأوروبية تقر بمواصلة إدراج " بي كا كا" على قائمة المنظمات الإرهابية

قضت محكمة العدل الأوروبية بإبقاء تنظيم "بي كا كا" مدرجاً على قائمة الاتحاد الأوروبي الخاصة بالمنظمات الإرهابية.

ونظرت محكمة العدل الأوروبية ومقرها لوكسمبورغ، في طلب مقدم من قبل التنظيم الإرهابي ضد مجلس الاتحاد الأوروبي.

وقررت المحكمة إبقاء "بي كا كا" على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.

وفي مايو 2014 تقدم تنظيم "بي كا كا" بطلب إلى العدل الأوروبية لرفع مجلس الاتحاد الأوروبي الإجراءات التقييدية التي يفرضها على التنظيم بسبب أعماله الإرهابية.

يشار أن مجلس الاتحاد الأوروبي يدرج "بي كا كا" على قائمة المنظمات الإرهابية منذ 2002.