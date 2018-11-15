ماي تخير البرلمان البريطاني بين اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي أو "التخلي عن بريكست"

حذرت رئيسة الحكومة البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الخميس، نواب البرلمان من أنهم يواجهون احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق أو التخلي عن بريكست في حال لم يدعموا مشروع اتفاقها مع بروكسل.

وقالت ماي في كلمتها أمام البرلمان، بعد استقالة خمسة وزراء من حكومتها احتجاجاً على مسودة الاتفاق التي توصلت إليها مع الاتحاد الأوروبي: "يمكننا اختيار الخروج من دون اتفاق، ومواجهة التخلي عن بريكست، أو يمكننا اختيار التكاتف ودعم أفضل اتفاق يمكن التفاوض حوله".

وعلت هتافات التأييد بين أعضاء مجلس العموم البريطاني عندما ذكرت رئيسة الوزراء احتمال التخلي عن بريكست.