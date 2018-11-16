الدانمارك وهولندا: فكرة تكوين جيش أوروبي موحد "متطرفة ومرفوضة"

أعربت الدنمارك وهولندا عن رفضهما لفكرة انشاء "جيش أوروبي" موّحد.

و قال وزير الدفاع الدنماركي كلاوس هيورت فريدركسن، إن بلاده أعربت عن رفضها الصريح لفكرة الجيش الأوروبي الموحد، التي طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال في اجتماع حول السياسة الأمنية والخارجية للدانمارك لعامي 2019 و2020، إنه أكد لنظيرته الفرنسية فلورانس بارلي، الأسبوع المنصرم، عدم تأييدهم لفكرة الجيش الأوروبي، في أي ظرف.

بدوره، استنكر وزير الخارجية الدنماركي أندريس سامويلسون، تصريحات ماكرون التي كان قال فيها "علينا حماية أنفسنا في مواجهة الصين وروسيا وحتى الولايات المتحدة".

وأضاف الوزير "الولايات المتحدة حجر زاوية في دفاعنا عن الحرية، وهي تنشغل بما يحدث في أوروبا في الآونة الأخيرة أكثر مما مضى".

في سياق متصل، قالت وزيرة الدفاع الهولندية أنك بييلفيلد، إن حكومة بلادها تعارض فكرة إنشاء جيش أوروبي موحّد.

ووصفت رؤية ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إنشاء جيش أوروبي بـ" المتطرفة للغاية".

وأوضحت أن بلادها لا تدعم هذه الفكرة بسبب الجدل حول السيادة.

وأردفت "لدينا جيش واحد في بلادنا، وعند الضرورة يعمل مع الناتو والاتحاد الأوروبي لكنه ليس مرتبط بهما".

وتابعت الوزيرة الهولندية: "جيشنا بوسعه المشاركة في عمليات الناتو، لكننا نحن من يقرر ذلك".

يُذكر أن ماكرون وميركل دعيا مؤخرا في مناسبات مختلفة إلى تأسيس جيش أوروبي حقيقي، للدفاع عن القارة ومصالحها والحد من الاعتماد على الولايات المتحدة.