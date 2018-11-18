موغريني: دول الاتحاد الأوروبي ستتخذ موقفاً مشتركاً من المتورطين بمقتل خاشقجي

قالت مفوضة الأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، إن دول الاتحاد ستتخذ "موقفا مشتركا" تجاه المتورطين في جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بشكل يتناسب مع القوانين الدولية.

وأَضافت، في بيان مساء السبت، أن الاتحاد سيتابع مع شركائه الدوليين عن كثب، نتائج التحقيقات الجارية حول مقتل خاشقجي، موضحة أن الاتحاد الأوروبي يطالب بتحقيق شفاف وموثوق من أجل كشف ملابسات الجريمة.

وقالت إنها تابعت التصريحات الصادرة من المسؤولين السعوديين يوم 15 نوفمبر/ تشرل الجاري، داعيةً إلى وجوب كشف تفاصيل الجريمة ومعاقبة المتورطين بها.

وتابعت قائلة: "من المهم تفعيل المرحلة القانونية في قضية مقتل خاشقجي، لكن الاتحاد الأوروبي يعارض عقوبة الإعدام بأي حال أو ظرف".

ودعت موغريني المملكة العربية السعودية إلى اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون تكرار وقوع جرائم مماثلة.

والخميس الفائت، أعلنت النيابة العامة السعودية أن من أمر بقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول هو "رئيس فريق التفاوض معه" دون ذكر اسمه، وأن جثة المجني عليه تمت تجزئتها من قبل المباشرين للقتل (دون تسميتهم)، وتم نقلها إلى خارج القنصلية.

واعتبر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن بعض تصريحات النيابة العامة السعودية "غير مرضية"، وقال: "يجب الكشف عن الذين أمروا بقتل خاشقجي والمحرضين الحقيقيين، وعدم إغلاق القضية بهذه الطريقة".

والخميس أيضا، أعلنت واشنطن فرض عقوبات على 17 سعوديا على خلفية الجريمة، شملت سعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد، والقنصل السعودي العام في إسطنبول محمد العتيبي، وماهر مطرب وهو مسؤول رفيع المستوى متهم بتنسيق عملية القتل.