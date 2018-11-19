احتجاجا على مقتل خاشقجي.. ألمانيا: لا سلاح بعد اليوم للسعودية

أعلنت الحكومة الألمانية، الإثنين، توقفها بالكامل عن توريد الأسلحة إلى السعودية، وذلك احتجاجا على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأشارت وزارة الاقتصاد الألمانية، في بيان، إلى أن قرار مجلس الوزراء يفرض حظرا على تقديم تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة إلى الرياض، كما يوقف سريان التراخيص التي تم منحها سابقا، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وأوضح البيان أنه "لن يتم تسليم أية أسلحة إلى المملكة العربية السعودية".

وأكد البيان أن "ألمانيا لم توافق منذ شهر على تصدير أي أسلحة جديدة إلى السعودية، كما أنها علقت تسليم الأسلحة، التي تمت الموافقة على تصديرها بالفعل، حتى يتم الكشف عن ملابسات قضية قتل خاشقجي.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت ألمانيا أنها حظرت دخول 18 سعوديا إلى أراضيها، على خلفية القضية ذاتها.

والأسبوع الماضي، دعت وزارة الخارجية الألمانية السعودية، إلى إجراء "تحقيق شفاف وجاد" في مقتل خاشقجي، بعد إعلان الرياض عن توجيه اتهام إلى 11 شخصا.