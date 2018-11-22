اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حول مسودة بشأن "بريكست"

أعلن رئيس ​المجلس الأوروبي ​دونالد تاسك الخميس توصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى توافق حول مسودة بشأن "بريكست" لتحديد العلاقات المستقبلية بينهما.

جاء ذلك في تغريدة نشرها تاسك عبر حسابه بموقع "تويتر".

وقال تاسك: "أرسلت للتو إلى الـدول الـ 27 الاعضاء في الاتحاد، مسودة إعلان سياسي عن العلاقات المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا".

وأضاف: "رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أبلغني أنه تمت الموافقة على الإعلان السياسي على مستوى المفاوضين، وعلى المستوى السياسي من حيث المبدأ، وأنه سيتم عرضه لمصادقة القادة".

والثلاثاء الماضي، توصل مفاوضو بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى مسودة اتفاق بشأن الخروج من الاتحاد "بريكست"، بعد جولات مكثّفة من مفاوضات جرت الأسبوع الماضي.

واحتجاجًا على بنود مسودة الاتفاق، استقال، الخميس، 4 وزراء من الحكومة البريطانية.