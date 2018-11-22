دعوى قضائية في فرنسا تتهم ولي عهد أبوظبي بارتكاب "جرائم حرب" في اليمن

رفعت منظمة حقوقية دعوى قضائية ضد ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" في اليمن، بالتزامن مع زيارة رسمية يجريها إلى باريس.



جاء ذلك في تصريحات لجوزيف برهام محامي منظمة "التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات"، الفرنسية الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان.



وقال جوزيف برهام إن المنظمة رفعت دعوى ضد ابن زايد بتهمة ارتكاب "جرائم حرب والتواطئ في التعذيب والمعاملة اللاإنسانية باليمن".



وأوضح برهام أن مواطنين يمنيين ضمن الذين رفعوا الدعوى، مشيرًا إلى أن ابن زايد هو أحد مسؤولي الحرب في اليمن.



كما أشار أنّ الهدف من تلك الدعوى القضائية "جعل السلطات الفرنسية تدرك أنه من غير الممكن التحالف مع أي شخص أو جهة، بحجة الدافع التجاري، وأننا (أعضاء المنظمة) لا يمكننا قبول ذلك".



ونوهت الدعوى بمقتل 137 مدنيًا، على الأقل، وإصابة 695 في قصف استهدف مجلس عزاء بصنعاء (أكتوبر/تشرين الأول 2015)، كمثال على الغارات الجوية التي تستهدف المدنيين في اليمن.

وتأتي الدعوى عقب إصدار 7 منظمات حقوقية فرنسية أخرى بيانا، الاثنين الماضي، تندد بزيارة ولي عهد أبوظبي إلى باريس.



وجددت المنظمات، في بيانها، مطالبة الرئيس إيمانويل ماكرون بـ"تعليق عمليات بيع الأسلحة والمعدات العسكرية ونقلها إلى أطراف النزاع في اليمن، بما في ذلك الإمارات".



ومنذ نحو 4 أعوام يشهد اليمن البالغ عدد سكانه نحو 27.5 مليون نسمة، حربًا بين القوات الحكومية مدعومة بالتحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، ومسلحي جماعة "الحوثي" الذين يسيطرون على عدة محافظات بينها صنعاء منذ 2014.



وخلّفت الحرب أوضاعًا إنسانية وصحية صعبة، جعلت معظم السكان بحاجة إلى مساعدات، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حسب الأمم المتحدة.