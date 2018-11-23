النمسا تمنع الحجاب في المدارس الابتدائية وتتغاضى عن القلنسوة اليهودية

تقدمت الحكومة اليمينية المتطرفة في النمسا بمشروع قانون إلى البرلمان يحظر على الفتيات تحت سن العاشرة ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية.

جاء ذلك حسبما أعلن وزير النقل نوربر هوفر في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء.

ويمنع مشروع القانون التلميذات المسلمات من ارتداء الحجاب قبل سن العاشرة في جميع المدارس الابتدائية، بما في ذلك المدارس الخاصة في جميع أنحاء البلاد.

وفي حالة الموافقة على مشروع القانون، سيتم تغريم أولياء الأمور المخالفين للحظر مبلغا قدره 440 يورو أو الحبس أسبوعين.

في حين لم يتطرق مشروع القانون إلى ارتداء القلنسوة التي يرتديها اليهود الذكور، فيما اعتبره ناشطون تمييز عنصري من قبل الحكومة.

وإذا أقر البرلمان القانون، سيدخل الحظر حيز التنفيذ في 2019.

في حين تطالب أحزاب المعارضة بتقييم مشروع القانون بشكل شامل قبل طرحه للتصويت.

وعارض عدد كبير من المنظمات غير الحكومية والصحفيين والنشطاء، لا سيما من الجالية المسلمة في النمسا، ذلك الحظر.

ويعيش في النمسا حوالى 700 ألف مسلم من بين إجمالي نحو 9 ملايين نسمة هم عدد سكان البلاد.

وتقترح أحزاب اليمين المتطرف في البلاد فرض عدة تدابير مثيرة للجدل تستهدف المسلمين بما في ذلك فرض ضوابط صارمة على المساجد والجمعيات الإسلامية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2017 فرضت النمسا بالفعل حظرا للنقاب في الأماكن العامة.