عدوى احتجاجات السترات الصفراء في فرنسا تنتقل إلى بلجيكا

انتقلت عدوى الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في عموم فرنسا على ارتفاع أسعار المحروقات إلى بلجيكا المجاورة.

وذكر موقع "صوت أوروبا" الإخباري، أن احتجاجات وقعت في إقليم والونيا، الذي يتحدث سكانه الفرنسية، في جنوبي البلاد، على خلفية ارتفاع أسعار المحروقات، والضرائب.

وأوضح الموقع أن السلطات البلجيكية أوقفت نحو 40 شخصًا، واحتجزت العديد من السيارات على خلفية أعمال الشعب.

وذكرت القنوات المحلية أن نحو 120 من رجال الشرطة وصلوا إلى مكان الاحتجاج، واستخدموا خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.

وقال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إن أكثر من 400 متظاهر قطعوا الطريق المؤدي إلى مستودع للمحروقات في فيلوي جنوب العاصمة بروكسل، مضيفًا أنهم قاموا بمواجهة الشرطة.

كما نشر الحساب، مقطعا مصورا يظهر رمي المتظاهرين قوات الأمن بالحجارة، فيما استخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريقهم.

والسبت الماضي، بدأ محتجون في كافة أنحاء فرنسا، تحركات شعبية واسعة النطاق، اعتراضًا على سياسات حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون الاقتصادية وغلاء الأسعار وزيادة الضرائب.

وأطلق المتظاهرون على التحركات الشعبية اسم حركة "السترات الصفراء"، التي ولدت نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على خلفية ارتفاع الرسوم على المحروقات.

وبحسب موقع "صوت أوروبا"، بلغ عدد المتظاهرين في فرنسا نحو مليون، بعد أن بدأ بنحو 300 ألف، السبت الماضي.